Dokle god borba traje, pobeda je moguća

Radar pre 14 minuta  |  Radmila Stanković
Sadašnja vlast veruje da promene treba sprovesti prevaspitavanjem većine, dok je za mene jedini pravi način – izbori, i to pošteni izbori koji treba da pokažu ne koju vlast narod hoće, već kakav život želi za sebe

Teško je setiti se dekana bilo kog fakulteta koji je svoj mandat obeležio kao Miloš Pavlović, po obrazovanju filmski i televizijski reditelј, a po zanimanju profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Studenti FDU bili su prvi koji su 22. novembra 2024. započeli borbu za funkcionisanje institucija i vladavinu prava, kada su napadnuti tokom odavanja počasti žrtvama, stradalima od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Tada su uz njih stali i on
Radar pre 14 minuta
