Šta ostaje kada pobeda više nije jedina opcija

Mostra je zadržala poziciju predvodnika sezone nagrada, jer su se upravo odavde minulih godina „regrutovali“ filmovi koji će osvajati sva filmska priznanja, uključujući i Oskar. Ali ove godine pobedili su nezavisniji projekti, među kojima odavno zasluženo i Džim Džarmuš, perjanica nezavisne kinematografije

za Radar iz Venecije: Sava Blagojević Aktuelne teme koje razaraju savremeno društvo, od sukoba u Gazi, sve komplikovanijeg rusko-ukrajinskog odnosa, do pretnji nuklearkama, presija korporacija i institucija državnih sistema, te dramatične svakodnevice i opasnosti koju donose društvene mreže, dodatno podstaknute kulturom kenselovanja s jedne i sve prisutnijom veštačkom inteligencijom s druge strane, dominirale su programom ovogodišnjeg Venecijanskog filmskog