Narodno pozorište u Beogradu saopštilo dobitnike svojih godišnjih priznanja

Blic
Svečana dodela nagrada biće održana 20. januara uoči slavlja Svetog Jovana Posebna priznanja uključuju plakete, pečat i javne pohvale za istaknute pojedince i ansamble Narodno pozorište u Beogradu saopštilo je da je Nagrada tog teatra za najbolju predstavu pripala "Centrali za humor, po tekstu Đorđa Kosića, u režiji Olje Đorđević. - Dan Narodnog pozorišta u Beogradu, 22. novembar, naš praznik, ujedno je i datum kada se tradicionalno dodeljuju nagrade za istaknuti
Sutra Dan narodnog pozorišta u Beogradu, uskoro objavljivanje decembarskog repertoara

Sutra Dan narodnog pozorišta u Beogradu, uskoro objavljivanje decembarskog repertoara

Danas
