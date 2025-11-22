Sutra Dan narodnog pozorišta u Beogradu, uskoro objavljivanje decembarskog repertoara

Narodno pozorište u Beogradu u subotu, 22. novembra obeležava godišnjcu svog osnivanja, uz najavu da će ponovno otvaranje za glumce i publiku desiti tokom decembra.

Kako se navodi u saopštenju ovog pozorišta, sledeće sedmice objaviće decembarski repertoar, a u međuvremenu se preduzimaju „sve neophodne mere kako bi se što pre obezbedili uslovi za nastavak rada“. Dan narodnog pozorišta u Beogradu ujedno je i datum kada se tradicionalno dodeljuju nagrade za istaknuti umetnički i profesionalni doprinos, kao i priznanja najboljim predstavama i autorima prethodne sezone. Nagrada Narodnog pozorišta za najbolju predstavu između dva