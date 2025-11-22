Sutra Dan narodnog pozorišta u Beogradu, uskoro objavljivanje decembarskog repertoara

Danas pre 7 sati  |  Beta
Sutra Dan narodnog pozorišta u Beogradu, uskoro objavljivanje decembarskog repertoara

Narodno pozorište u Beogradu u subotu, 22. novembra obeležava godišnjcu svog osnivanja, uz najavu da će ponovno otvaranje za glumce i publiku desiti tokom decembra.

Kako se navodi u saopštenju ovog pozorišta, sledeće sedmice objaviće decembarski repertoar, a u međuvremenu se preduzimaju „sve neophodne mere kako bi se što pre obezbedili uslovi za nastavak rada“. Dan narodnog pozorišta u Beogradu ujedno je i datum kada se tradicionalno dodeljuju nagrade za istaknuti umetnički i profesionalni doprinos, kao i priznanja najboljim predstavama i autorima prethodne sezone. Nagrada Narodnog pozorišta za najbolju predstavu između dva
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Narodno pozorište u Beogradu saopštilo dobitnike svojih godišnjih priznanja

Narodno pozorište u Beogradu saopštilo dobitnike svojih godišnjih priznanja

Blic pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteNarodno pozorište

Kultura, najnovije vesti »

Narodno pozorište u Beogradu saopštilo dobitnike svojih godišnjih priznanja

Narodno pozorište u Beogradu saopštilo dobitnike svojih godišnjih priznanja

Blic pre 28 minuta
Prvi blokader iz vladajućih redova

Prvi blokader iz vladajućih redova

Radar pre 2 sata
Boris Isaković i Nada Vukčević osvojili glavne nagrade na Festivalu glumca u Nikšiću

Boris Isaković i Nada Vukčević osvojili glavne nagrade na Festivalu glumca u Nikšiću

Danas pre 2 sata
Prvi broj „Supermena“ prodat za 9,12 miliona dolara i tako postao najskuplji strip ikada

Prvi broj „Supermena“ prodat za 9,12 miliona dolara i tako postao najskuplji strip ikada

Danas pre 4 sati
Sutra Dan narodnog pozorišta u Beogradu, uskoro objavljivanje decembarskog repertoara

Sutra Dan narodnog pozorišta u Beogradu, uskoro objavljivanje decembarskog repertoara

Danas pre 7 sati