IT blokada i Akademski plenum zajednički formiraju bazu „Za dan posle“

Ritam grada Kg pre 1 sat
IT blokada i Akademski plenum postigli su dogovor da se baze podataka ove dve inicijative integrišu u jedinstveni sistem „Za dan posle“.

Kako je rečeno, ova zajednička baza će biti osnov za pružanje pravne i medicinske podrške onima koji su pretrpeli bilo koju vrstu nasilja od strane vlasti. – Takođe, u bazi će se nalaziti dokumentovani nezakoniti postupci kako bi, dan nakon promene vlasti, svi odgovorni bili procesuirani. Ovaj put niko ne sme biti zaboravljen IT blokada će izraditi sajt na kojem će biti javno dostupni svi slučajevi fizičkog i psihičkog nasilja, kao i pravnog nasilja koje je
Serbian News Media pre 25 minuta
N1 Info pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Zrenjaninski pre 1 sat
Moj Novi Sad pre 1 sat
Kurir pre 0 minuta
Dnevnik pre 0 minuta
N1 Info pre 30 minuta
RTV pre 5 minuta
RTV pre 15 minuta