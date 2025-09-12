IT blokada i Akademski plenum zajednički formiraju bazu „Za dan posle“

IT blokada i Akademski plenum postigli su dogovor da se baze podataka ove dve inicijative integrišu u jedinstveni sistem „Za dan posle“.

Kako je rečeno, ova zajednička baza će biti osnov za pružanje pravne i medicinske podrške onima koji su pretrpeli bilo koju vrstu nasilja od strane vlasti. – Takođe, u bazi će se nalaziti dokumentovani nezakoniti postupci kako bi, dan nakon promene vlasti, svi odgovorni bili procesuirani. Ovaj put niko ne sme biti zaboravljen IT blokada će izraditi sajt na kojem će biti javno dostupni svi slučajevi fizičkog i psihičkog nasilja, kao i pravnog nasilja koje je