Međedović i Erel vode veliku borbu u Nišu

Teniska reprezentacija Srbije igra u niškom "Čairu" protiv selekcije Turske u okviru Svetske grupe 1 Dejvis kupa. Miomir Kecmanović je pobedom nad Erginom Kirkinom 2:0, (6:2, 6:2) doneo prvi bod Srbiji. Hamad Međedović i Janki Erel igraju drugi meč dana.

Taj-brejk, Kecmanović - Erel 3:1 3:1 - Posle uspešnog drugog servisa, Erel je pogrešio i dozvolio Međedoviću potvrdu mini-brejka; 2:1 - Dupla greška Erela, izdao ga je servis; 1:1 - As udarac Erela; 1:0 - Kecmanović je kretnjom izbaio rivala iz igre i došao do vođstva; Erel došao do taj-brejka - 6:6 Samouvereni Erel je došao do taj-brejka i do bez izgubljenog poena u ovom gemu. Međedovića ponovo gem deli od vođstva u setovima - 6:5 Nestabilna igra srpskog tenisera