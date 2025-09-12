Međedović i Erel vode veliku borbu u Nišu

RTS pre 6 minuta
Međedović i Erel vode veliku borbu u Nišu

Teniska reprezentacija Srbije igra u niškom "Čairu" protiv selekcije Turske u okviru Svetske grupe 1 Dejvis kupa. Miomir Kecmanović je pobedom nad Erginom Kirkinom 2:0, (6:2, 6:2) doneo prvi bod Srbiji. Hamad Međedović i Janki Erel igraju drugi meč dana.

Taj-brejk, Kecmanović - Erel 3:1 3:1 - Posle uspešnog drugog servisa, Erel je pogrešio i dozvolio Međedoviću potvrdu mini-brejka; 2:1 - Dupla greška Erela, izdao ga je servis; 1:1 - As udarac Erela; 1:0 - Kecmanović je kretnjom izbaio rivala iz igre i došao do vođstva; Erel došao do taj-brejka - 6:6 Samouvereni Erel je došao do taj-brejka i do bez izgubljenog poena u ovom gemu. Međedovića ponovo gem deli od vođstva u setovima - 6:5 Nestabilna igra srpskog tenisera
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Srpski teniser Miomir Kecmanović pobedio Turčina Ergija Kirkina u Dejvis Kupu

Srpski teniser Miomir Kecmanović pobedio Turčina Ergija Kirkina u Dejvis Kupu

RTV pre 26 minuta
Kecmanović rutinski: Srbija povela 1:0!

Kecmanović rutinski: Srbija povela 1:0!

Hot sport pre 11 minuta
(VIDEO) Hrvati izviždali Mutea zbog „kvarne“ igre, on se smejao

(VIDEO) Hrvati izviždali Mutea zbog „kvarne“ igre, on se smejao

Sport klub pre 37 minuta
Turski teniser progovorio srpski: Težak, razočaravajući meč...

Turski teniser progovorio srpski: Težak, razočaravajući meč...

Kurir pre 21 minuta
Kecmanović za vođstvo Srbije: Očekivana pobeda nad Turčinom u Nišu

Kecmanović za vođstvo Srbije: Očekivana pobeda nad Turčinom u Nišu

Dnevnik pre 22 minuta
Međedović se ozbiljno muči protiv anonimusa iz Turske

Međedović se ozbiljno muči protiv anonimusa iz Turske

Nova pre 7 minuta
Kecmanović o pumpanju: Razumna reakcija, ovo nikuda ne vodi…

Kecmanović o pumpanju: Razumna reakcija, ovo nikuda ne vodi…

Sport klub pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NišBrazilDejvis KupATPATP listaITFTurskaMiomir KecmanovićHamad Međedović

Sport, najnovije vesti »

Crvena zvezda prodala Šerifa Endiaja

Crvena zvezda prodala Šerifa Endiaja

Danas pre 12 minuta
Ništa od nove senzacije: Nemačka u finalu Evrobasketa posle pobede nad Finskom

Ništa od nove senzacije: Nemačka u finalu Evrobasketa posle pobede nad Finskom

BBC News pre 7 minuta
Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 42 minuta
Srpski teniser Miomir Kecmanović pobedio Turčina Ergija Kirkina u Dejvis Kupu

Srpski teniser Miomir Kecmanović pobedio Turčina Ergija Kirkina u Dejvis Kupu

RTV pre 26 minuta
Međedović i Erel vode veliku borbu u Nišu

Međedović i Erel vode veliku borbu u Nišu

RTS pre 6 minuta