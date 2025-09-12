Rute: Ojačaćemo istočni bok, ruska nesmotrenost u vazduhu sve učestalija; Peskov: Proces pregovora trenutno na pauzi

RTS pre 40 minuta
Rute: Ojačaćemo istočni bok, ruska nesmotrenost u vazduhu sve učestalija; Peskov: Proces pregovora trenutno na pauzi

Rat u Ukrajini – 1.297. dan. NATO je u pokrenuo operaciju pod nazivom "Istočna straža" kako bi ojačao odbranu istočnog krila Evrope kao odgovor na upade ruskih dronova u poljski vazdušni prostor ranije ove nedelje, rekao je generalni sekretar NATO-a Mark Rute. Došlo je do pauze u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine, saopštava portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Sikorski: Poljska se nada da će SAD biti solidarne povodom upada ruskih dronova Poljska se nada da će Vašington preduzeti akcije kako bi pokazao solidarnost sa Varšavom nakon upada ruskih dronova u poljski vazdušni prostor ove sedmice, rekao je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski. Sikorski je rekao za Rojters tokom posete Kijevu, gde je bio kako bi pokazao solidarnost sa Ukrajinom, da se Poljska i dalje nada da će se Sjedinjene Američke Države
Ogroman napad na Rusiju: Na meti i Moskva, gorelo postrojenje Lukoila! Letovi na aerodromu u Sankt Peterburgu otkazani…

Jezivo upozorenje viktora orbana "Oni pokušavaju da nas uvuku u sukob!"

UKRAJINSKA KRIZA: Tusk: Bila je namerna akcija i mi to znamo; Tramp: Ruski dronovi možda zalutali u Poljsku

Orban: Zapadni lideri pokušavaju da nas uvuku u sukob

Orbanu prekipelo: Tri godine već trpimo! Od vas ne primamo naređenja!

Orban: Zapadni lideri pokušavaju da nas uvuku u sukob

Orban odbrusio Zapadu: Ne primamo naređenja od neizabranih birokrata; Odgovaramo samo našem narodu

