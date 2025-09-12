Ogroman napad na Rusiju: Na meti i Moskva, gori postrojenje Lukoila! Letovi na aerodromu u Sankt Peterburgu otkazani (foto, video)

Tokom noći izveden je masivan napad dronovima na više regiona širom Rusije, a na meti su se našli i Moskva i Sankt Peterburg, izvestili su ruski zvaničnici i mediji u petak ujutru. Prema prvim informacijama, napadi su izazvali požare na brodu u luci Primorsk, kao i u postrojenju Lukoila u Smolensku, piše Kijev Independent.

Regionalni guverner Aleksandar Drozdenko izjavio je da je iznad Lenjingradske oblasti oboreno više od 30 dronova. Prema njegovim rečima, krhotine su pale na nekoliko lokacija u Tosnu, gradu udaljenom 53 kilometra od Sankt Peterburga, ali je tvrdio da nije bilo žrtava ni veće materijalne štete. Delovi letelica pronađeni su i u selima Vsevoložsk, Pokrovskoje i Uzmino. Drozdenko je potvrdio i da je napad izazvao požar na jednom plovilu u luci Primorsk, najvećoj ruskoj
