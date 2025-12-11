Objavljen video upada američkih vojnika na tanker pod sankcijama

Vreme pre 1 sat
Objavljen video upada američkih vojnika na tanker pod sankcijama

Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje američke specijalce kako se iz helikoptera spuštaju na tanker Skipper, godinama pod sankcijama zbog povezanosti sa Hezbolahom i iranskom mrežom trgovine naftom. Operacija povećava pritisak Vašingtona na predsednika Venecuele Nikolasa Madura

Sjedinjene Države su preuzele kontrolu nad tankerom koji je prevozio naftu nedaleko od venecuelanske obale, saopštio je predsednik Donald Tramp, čime je pojačan pritisak Vašingtona na vlasti u Karakasu i režim predsednika Nikolasa Madura, prenosi CNN. „Kao što ste verovatno videli, upravo smo zaplenili jedan tanker kod Venecuele. Ogroman je… zapravo najveći koji je ikada zaplenjen. Videćete snimke kasnije, a razgovaraćemo o tome i sa nekim drugim ljudima“, rekao
