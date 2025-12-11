Karakas reagovao na američku zaplenu venecuelanskog tankera

Vesti online pre 42 minuta  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
Karakas reagovao na američku zaplenu venecuelanskog tankera

Karakas je, nakon što su Sjedinjene Američke Države zaplenile venecuelanski naftni tanker, saopštio da to predstavlja očiglednu krađu i čin međunarodnog piratstva.

U saopštenju se navodi da je raspoređivanje američke vojske na Karibima deo plana da se Venecuela liši svojih energetskih resursa. Ocenjuje se da je zaplena tankera konačno otkrila prave razloge za produženu agresiju protiv Venecuele, a to su prirodni resursi, a ne, kako je navodio američki predsednik Donald Tramp, migracije, trgovina drogom, demokratija i ljudska prava. U saopštenju je takođe ocenjeno da je američka zaplena tankera trebalo, kako se navodi, da
VenecuelaDonald Trampamerikavestisvet

