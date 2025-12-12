Evropska zemlja počela naglo da se naoružava Jača istočno krilo NATO-a: uložili veliki novac u odbranu

Blic pre 2 sata
Vojni budžet iznosi 4,79 milijardi evra, što je povećanje od 43% u poređenju sa 2025. godinom Sredstva će biti usmerena na jačanje odbrambenih sposobnosti, nabavku novog oružja i proširenje infrastrukture Litvanija je usvojila budžet za 2026. godinu koji predviđa rekordnu potrošnju za odbranu, u svetlu rata u Ukrajini.

Vojni budžet će 2026. godine dostići 5,38 odsto BDP-a, prema planu koji je usvojio parlament u Vilnjusu. U apsolutnom iznosu, Litvanija će naredne godine za odbranu potrošiti 4,79 milijardi evra. To predstavlja povećanje od 43 odsto u odnosu na 2025. godinu i najveći iznos koji je Litvanija ikada izdvojila za odbranu od proglašenja nezavisnosti od Sovjetskog Saveza, saopštilo je danas litvansko Ministarstvo odbrane. Sa novim budžetom, Litvanija će spadati među
