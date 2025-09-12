Brnabić: Odličan sastanak sa predsednicom Evropskog parlamenta Mecolom, razgovarali smo o daljim evropskim integracijama Srbije

RTV pre 25 minuta  |  Tanjug
Brnabić: Odličan sastanak sa predsednicom Evropskog parlamenta Mecolom, razgovarali smo o daljim evropskim integracijama Srbije…

BRISEL - Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izhavila je danas u Briselu da je imala odličan i otvoren sastanak sa predsednicom Evropskog parlamenta Robertom Mecolom i dodala da je razgovarano o saradnji Skupštine Srbije i Evropskog parlamenta, kao i o daljim evropskim integracijama Srbije.

Ona je za srpske medije rekla da će danas u srpskoj misiji u Briselu biti održan razgovor sa svima koji su zainteresovani da čuju kakva je trenutno situacija u Srbiji i o događajima u poslednjih deset meseci. "Mnogi od onih ljudi koji su se prijavili za brifing, odnosno za panel diskusiju u European Policy Center, koja je iz nekog razloga otkazana bez ikakvog objašnjenja - mi smo im dali šansu da dođu u našu misiju da razgovaramo, zato što je za nas važan dijalog.
