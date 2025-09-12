Beograđani i Solunci prave spektakl na Tašmajdanu

Crno-beli derbi na „Open Er” turniru (18.30)

Uzbuđenje i radost bila su neka od najčešćih raspoloženja simpatizera Partizana, kad je klub objavio da će u drugoj sedmici septembra da odigra pripremni meč sa bratskim PAOK-om i to na otvorenom. Odmah su mnogi pomislili na spektakl protiv prijateljskog kluba iz Španije, Fuenalabrade, kojim su crno-beli počeli sezonu 2023/24. i tako simpatizerima kluba premijerno predstavili tim za tu godinu. Baš kao i tada i ovog puta egzibicija će biti na stadionu Tašmajdan, pod