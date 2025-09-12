Crno-beli spektakl pod vedrim nebom i sećanje na legendu: „Na kolenima klizi po travi...“ /video/

Odbrojavanje je završeno, sve je spremno za istinski spektakl pod vedrim nebom, gde će Partizan na „Tašmajdanu“ ugostiti bratski PAOK iz Soluna od 18 časova i 30 minuta. Pre dve godine bila je Fuenlabrada, sada Grci. Pomenuti meč imaće posebnu uvertiru, jer će stručni štab izaći u majica posvećenim legendarnom fudbaleru Draganu Manceu.

Čuveni Dragan Mance stradao je u saobraćajnoj nezgodi pre 40 godina, 3. septembra 1985. godine, a njegova crno-bela porodica čini sve da ga sačuva od zaborava. Tako su iz KK Partizan putem društvenih mreža poručili da će bratski solunski PAOK dočekati u specijalno dizajniranim majica i u posebnom ruhu. „Pre 40 godina, otišao je naš Dragan Mance... Njemu u čast, stručni štab Partizana će na utakmici protiv PAOK-a, nositi posebne majice! I danas, četrdeset godina