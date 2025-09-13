Burna noć u Beogradu: Hitna pomoć imala pune ruke posla

Tokom noći služba Hitne pomoći u Beogradu imala je 106 intervencija, od čega 23 na javnom mestu.

Na Novom Beogradu, u Ulici Jurija Gagarina tokom noći oboren je pešak, žena stara 70 godina i ona je prevezena u Urgentni centar. Jedan motorista lakše je povređen u Višnjičkoj ulici. U Ulici vojvode Vlahovića četiri muškarca povređena su u tuči, navode iz Hitne pomoći. Službi su se tokom noći za pomoć i savet najčešće javljali srčani bolesnici i astmatičari.