Na današnji dan, 13. septembar

B92 pre 8 sati
Danas je subota, 13. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1506 - Umro je italijanski slikar i graver Andrea Mantenja (Mantegna), najznačajniji predstavnik visoke renesanse u Padovi i Mantovi, autor čuvenih fresaka u crkvi Eremitani u Padovi, uništene u Drugom svetskom ratu. 1592 - Umro je francuski pisac i filozof Mišel Ejkem de Montenj (Michael Eyquem, Montaigne), obnovitelj intelektualnog skepticizma i vesnik slobodne misli u 17. i 18. veku (tri knjige "Eseja", "Dnevnik putovanja"). 1598 - Umro je Filip II, napuljski
Na današnji dan: Aleksandar Karađorđević postao knez, Izrael i PLO potpisali mirovni sporazum

Radio 021 pre 1 sat
Vremeplov: Rođen pisac Branimir Ćosić

RTV pre 5 sati
Šta kažu rezultati prve "brze" studije: Da li su toplotni talasi u Srbiji postaju češći?

Euronews pre 1 minut
Dva korisna predloga za opoziciju - da izbegnemo nepalski slučaj

N1 Info pre 21 minuta
Borba hrabre devojčice Minje za lek i dalje traje: Potrebna joj je naša pomoć

Nova pre 12 minuta
Ovo je zvanični kurs dinara za evro za ponedeljak

Blic pre 7 minuta
Aasfaltira se kolovoz u Bulevaru Tanaska Rajića nakon rekonstrukcije 45 šahti i 27 slivnika

Morava info pre 6 minuta