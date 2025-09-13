Na današnji dan, 13. septembar

Danas je subota, 13. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1506 - Umro je italijanski slikar i graver Andrea Mantenja (Mantegna), najznačajniji predstavnik visoke renesanse u Padovi i Mantovi, autor čuvenih fresaka u crkvi Eremitani u Padovi, uništene u Drugom svetskom ratu. 1592 - Umro je francuski pisac i filozof Mišel Ejkem de Montenj (Michael Eyquem, Montaigne), obnovitelj intelektualnog skepticizma i vesnik slobodne misli u 17. i 18. veku (tri knjige "Eseja", "Dnevnik putovanja"). 1598 - Umro je Filip II, napuljski