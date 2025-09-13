Zašto zastave niču širom Engleske i šta to govori o britanskoj imigrantskoj politici

BBC News pre 1 sat

Lucy North/PA Wire

Hiljade ljudi okupilo se u centru Londona 13. septembra na maršu koji je organizovao desničarski aktivista Tomi Robinson, a održan je i kontraprotest aktivista protiv rasizma.

Oko 1.000 policajaca je angažovano da održi red i mir, saopštila je londonski policija, a postavljene su prepreke kao tampon zona između dve grupe.

„Danas London stoji uspravno u odbrani jednog od naših najvažnijih prava - slobode govora", napisao je Robinson na mreži Iks.

Na ulicama je bilo more britanskih zastava, krstova Svetog Đorđa, škotskih saltirskih krstova i velških zastava dok su se velike gomile demonstranata okupljale blizu mosta Vaterlo uoči marša „Ujedinite Kraljevstvo" ka Vajtholu.

Bilo je pregršt poruka, poput „Zaustavite čamce" (migranti koriste kanal Lamanš da se domognu Engleske) ili „Pošaljite ih kući", a bilo je i onih koji se protive transrodnim ljudima.

Jedan čovek je nosio veliki drveni krst sa natpisom „Počivaj u miru, Čarli Kirk", a drugi sliku Čarlija Kirka, ubijenog američkog konzervativnog aktiviste, i jednog od sledbenika predsednika Donalda Trampa.

Protivnička grupa je istakla transparente: „Žene protiv krajnje desnice", „Suprotstavite se Tomiju Robinsonu" i „Izbeglice su dobrodošle".

REUTERS/Jaimi Joy Muškarac u odelu u bojama zastava Velike Britanije nosi sliku sa likom Čarlija Kirka, ubijenog konzervativnog aktiviste iz Amerike

Lucy North/PA Wire Žena nosi transparent na kojem piše: 'Ne možete nas ućutkati - i ja sam Čarli Kirk'

Reuters Na kontraprotestu drugačije poruke: 'Rasisti dele Kraljevstvo', piše na prvom, a na drugom: 'Hvala Bogu na migrantima'

REUTERS/Chris J. Ratcliffe Žena u Londonu nosi transparent sa porukom: 'U redu je udariti nacistu'

Ko je Tomi Robinson?

Stiven Kristofer Jaksli-Lenon (43), poznatiji kao Tomi Robinson, britanski je antiislamski aktivista i jedan od najistaknutijih britanskih desničarskih aktivista.

Robinson je godinama aktivan u politici.

Bio je član Britanske nacionalne stranke (BNP) od 2004. do 2005. godine.

Jedan je od osnivača Engleske odbrambene lige (EDL) 2009. godine i vodio ju je do oktobra 2013. godine.

Od 2017. do 2018. godine pisao je i pojavljivao se u video zapisima na kanadskom sajtu Rebel Njuz.

Robinson se često predstavlja kao nezavisni novinar.

Odslužio je pet zatvorskih kazni između 2005. i 2025. godine.

Lucy North/PA Wire Tomi Robinson

Nedeljama unazad, širom engleskih gradova, manjih mesta i sela, poslednjih nedelja može se videti sve veći broj nacionalnih zastava.

Zbog čega?

Motivišu nas ponos i patriotizam, kažu pripadnici grupe koja zastave ističe, za BBC.

Međutim, drugi tvrde da zastave, u trenutku vrlo visokih napetosti u Engleskoj oko pitanja imigracije, a posebno tražilaca azila, deluju kao provokacija.

Koje zastave su istaknute?

Reuters Demonstranti protiv imigracije mašu zastavom Junion Džek (levo) i zastavom krsta Svetog Đorđa (desno) ispred hotela u jugoistočnom gradu Epingu, gde lokalne vlasti vode pravnu bitku za isterivanje tražilaca azila koje je tamo smestila britanska vlada

Zastava Engleske, koja ima crveni krst na beloj pozadini i zove se Krst Svetog Đorđa.

Zastava unije - koja se naziva još i Junion Džek i predstavlja Ujedinjeno Kraljevstvo - sastavljena je od kombinacije zastava četiri zemlje sa prepoznatljivom crvenom, belom i plavom bojom.

Ujedinjeno Kraljevstvo čine Engleska, Škotska, Severna Irska i Vels.

Obe su u poslednjih nekoliko nedelja počele da se pojavljuju na banderama, u baštama i na mostovima širom Engleske.

Kako je sve počelo?

Getty Images Fudbalerke Engleske slave uz zastavu tokom pobedničke parade 29. jula

U julu su zastave bile istaknute širom Engleske u podršci ženskoj reprezentaciji, tokom Evropskog prvenstva u fudbalu.

Osvojile su trofej i održale pobedničku paradu kroz London.

Zastave sa krstom Svetog Đorđa bile su istaknute duž čitave rute proslave.

PA Media Zastave u Birmingemu 27. avgusta

Nekoliko nedelja kasnije, u predgrađu engleskog grada Birmingema viđene su zastave krsta Svetog Đorđa i Junion Džeka.

Okačene su na svaku banderu duž nekoliko ulica.

Taj prizor mnogi su toplo su dočekali, komentarišući na društvenim mrežama.

BBC Zastave na banderama u Birmingemu

Organizacija koja sebe naziva Ratnici Vilija, po birmingemskom predgrađu Vili Kasl, preuzela je odgovornost za to.

Reč je o „grupi ponosnih Engleza sa zajedničkim ciljem da se pokaže Birmingemu i ostatku zemlje koliko smo ponosni na našu istoriju, slobodu i dostignuća", rekli su.

Zastave su potom počele da niču po stubovima za uličnu rasvetu širom zemlje.

Pogledajte video o višednevnim neredima u Velikoj Britaniji 2024. posle ubistva tri devojčice u plesnoj školi

Zašto je došlo do kontroverze?

Reuters Demonstracije 31. avgusta

Zastave su se vijorile i u trenutku velikih napetosti oko imigracije.

U avgustu 2025. održan je niz protesta zbog korišćenja Bel hotela za tražioce azila.

Lokalna vlast u Epingu, u jugoistočnoj Engleskoj, dobila je sudski slučaj kojim se zahtevalo proterivanje tražilaca azila iz hotela.

Britanska vlada je na to podnela žalbu i sudska presuda je oborena.

Jordan Pettitt / PA Wire Demonstranti pokušavaju da zaustave privođenje aktiviste koji je Junion Džek zastavu okačio na kancelarije lokalnih vlasti u Epingu, u jugoistočnoj Engleskoj

Obe zastave su tokom godina korišćene kao desničarski simboli.

Zbog toga se pojedinim stanovnicima Birmingema nije dopala motivacija onih koji su podržali Ratnike Vilija.

Pojedini su za lokalne radio stanice rekli da se zbog zastava osećaju nedobrodošlo, a sličnih postova je bilo i na društvenim mrežama.

U Liverpulu, gradu na severozapadu Engleske, na ogradi muslimanskog centra jednog dana osvanula je Junion Džek zastava.

Međutim, zvaničnici centra su je potom okačili na prozor kako bi pokazali da su njegovi članovi ponosni što su Britanci, kažu.

BBC Ibrahim Sajed kaže da je njegova džamija istakla Junion Džek zastavu u znak patriotizma

Ibrahim Sajed, iz Centra Viral Din, rekao je za BBC da je zastava, kada je ostavljena ispred džamije, trebalo da „posluži kao uvreda".

Ali umesto da je uklone i bace, lideri centra su smatrali da je to savršena prilika da potvrde njihovu privrženost zemlji, ističe.

BBC Zastave na mostu iznad auto-puta na zapadu Engleske

Malkom Ferou je veksilolog - neko ko proučava zastave.

Razlog zašto neki poistovećuju nacionalne zastave sa grupama krajnje desnice je taj što Velika Britanija nikad nije bila zemlja koja je često isticala sopstvene zastave, smatra.

To je omogućilo „poludelim ekstremistima" da ih pretvore u njihov simbol, kaže on za BBC.

Istorijat engleske zastave

Getty Images Beli krst na crvenoj pozadini veruje se da su nosili neki engleski krstaši

Zastava ima komplikovanu istoriju.

Kada su evropski vladari primili hrišćanstvo, preuzeli su i simbol krsta kao verski simbol.

Mnogi istoričari veruju da su Englezi crveni krst na beloj pozadini prvi put na zastavama i uniformama počeli da koriste u Srednjem veku, kad su se pridružili Krstaškim ratovima.

Krstaški ratovi bili su niz vojnih pohoda zapadnih evropskih hrišćana od 11. veka, sa ciljem da preuzmu kontrolu nad „Svetom zemljom" od islamske vlasti.

Želeli su da kontrolišu Jerusalim i okolnu oblast.

Getty Images Krst Svetog Đorđa je engleski ratni simbol od 13. veka.

Kontraprotesti

U subotu, 30. avgusta, oko 50 demonstranata nosilo je engleske i britanske zastave kroz centar Bristola, grada na severozapadu Engleske.

Protestovali su protiv aktuelne imigrantske politike.

Na istom mestu organizovan je i drugi, masovniji skup, protiv njihovog.

Iako nije svaka zastava istaknuta „sa namerom da podeli", zbog njih se „neke manjine osećaju manje bezbedno“, istakli su iz bristolske dobrotvorne organizacije Ustani protiv rasizma.

BBC Dva skupa u Bristolu

Tamzyn Long Bristolska grupa građana tvrdi da je crveni krst ispisan 'očigledan vandalizam'

BBC Zastava na steni u Bristolu

Nisu samo zastave

I putevi su oslikani tako da liče na zastavu krsta Svetog Đorđa.

BBC Krst nacrtan na putu

Žena, koja živi blizu oslikanog kružnog toka na birmingemskom Kings Hitu, rekla je za BBC da je ovaj čin „puki neobuzdani vandalizam".

Čovek koji živi u blizini kaže da to „nije patriotski čin, već izgovor za ksenofobiju (mržnju prema strancima)".

Reuters Krstom Svetog Đorđa iscrtan po kružnom toku u Mančesteru, uz anti-rasističku poruku preko nje

Lokalne vlasti saopštile su da podržavaju pravo na isticanje zastava, ali da će krstovi nacrtani preko infrastrukture i neke zastave okačene na putevima, ili blizu njih, biti uklonjeni iz bezbednosnih razloga.

Iako su mnogi fudbalski navijači pre samo nekoliko nedelja isticali krst Svetog Đorđa da bi bodrili Lavice, mahanje engleskom i britanskom nacionalnom zastavom u međuvremenu je poprimilo jedno sasvim drugo značenje.

