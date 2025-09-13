Rektor Đokić: Neće biti svečane akademije povodom Dana Univerziteta u Beogradu

Beta pre 2 sata

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić kazao je danas da neće biti organizovana tradicionalna svečana akademije povodom 13. septembra, Dana tog univerziteta pošto bi to bilo "neprimereno u atmosferi rastuće represije vlasti" prema visokoškolskim ustanovama.

Đokić je u pisanoj izjavi ocenio da se taj praznik ove godine ne obeležava onako kako priliči najstarijoj i vodećoj obrazovnoj instituciji u Srbiji, ali da će 2025. godina ostati upamćena i po talasu pozitivnih promena koje su pokrenuli akademci.

"Ovu godinu pamtiće generacije po snažnom nepokolebljivom talasu pravdoljubivosti naših studenata i akademske zajednice, po vraćanju poverenja javnosti u Univerzitet kao središte demokratskih stremljenja našeg društva", naveo je rektor.

Po njegovim reči, autonomiju univerziteta tokom krize koja trenutno traje narušavaju oni čija je osnovna dužnost da je garantuju.

"Alumnistima, studentima, našim sadašnjim i budućim kolegama kao i svima sa kojima delimo posvećenost obrazovanju, privrženost i pripadnost univerzitetu, čestitam Dan univerziteta i izražavam zahvalnost i rešenost da zajedno istrajemo na putu ka demokratski uređenom društvu, dostojni duge tradicije našeg univerziteta i odgovorni prema sadašnjim studentima i generacijama koje dolaze", naveo je Đokić.

Datum 13. septembar je proglašen kao Dan Univerziteta u Beogradu u znak sećanja na taj dan 1808, kada je Dositej Obradović, glavni "nadziratelj" - upravnik svih učilišta, odnosno ministar prosvete, u prisustvu vožda srpskog Karađorđa, održao prvo predavanje u tadašnjoj Velikoj školi.

(Beta, 13.09.2025)

