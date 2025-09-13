„Neprimereno u atmosferi rastuće represije vlasti“: Rektor Đokić otkrio zašto neće svečano biti obeležen Dan Univerziteta

Nedeljnik pre 52 minuta
„Neprimereno u atmosferi rastuće represije vlasti“: Rektor Đokić otkrio zašto neće svečano biti obeležen Dan Univerziteta…

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić kazao je danas da neće biti organizovana tradicionalna svečana akademije povodom 13. septembra, Dana tog univerziteta pošto bi to bilo „neprimereno u atomosferi rastuće represije vlasti“ prema visokoškolskim ustanovama.

Đokić je u pisanoj izjavi ocenio da se taj praznik ove godine ne obeležava onako kako priliči najstarijoj i vodećoj obrazovnoj instituciji u Srbiji, ali da će 2025. godina ostati upamćena i po talasu pozitivnih promena koje su pokrenuli akademci. „Ovu godinu pamtiće generacije po snažnom nepokolebljivom talasu pravdoljubivosti naših studenata i akademske zajednice, po vraćanju poverenja javnosti u Univerzitet kao središte demokratskih stremljenja našeg društva“,
