Dete (5) iz Srbije ujeo vuk na plaži: U Grčkoj?! Drama na Halkidikiju: Sigurnosne kamere sve snimile, čeka se DNK

Dete (5) iz Srbije ujeo vuk na plaži: U Grčkoj?! Drama na Halkidikiju: Sigurnosne kamere sve snimile, čeka se DNK

Petogodišnje dete iz Srbije navodno je ugrizao vuk na plaži u blizini mesta Neos Marmaras, na Halkidikiju, prenose grčki mediji. Zvanične potvrde još nema, a konačnu reč daće DNK analiza kojom će biti utvrđeno da li se zaista radi o napadu vuka.

Kako piše Nikana.gr, nakon incidenta porodica je dete hitno odvela u zdravstveni centar u Agios Nikolaosu na Sitoniji, gde mu je ukazana prva pomoć. Snimci sigurnosnih kamera ukazuju na to da je vuk verovatno napao dete, ali se okolnosti događaja i dalje ispituju. Dete je potom prebačeno u bolnicu u Poligirosu, gde su lekari sproveli sve neophodne medicinske procedure kako bi zbrinuli ranu od ugriza. Kako se navodi, dete je doživelo traumu, kao i roditelji.
