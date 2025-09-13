"Dohvatio je šapom" Oglasila se majka devojčice koju je napao vuk u Grčkoj: "Raširio je čeljust da je zgrabi"

Večernje novosti pre 1 sat
"Dohvatio je šapom" Oglasila se majka devojčice koju je napao vuk u Grčkoj: "Raširio je čeljust da je zgrabi"

MAJKA je rekla da je plaža bila prazna s obzirom na to da pripada privatnim kućama.

Foto: Printskrin/Jutjub/112 Rotterdam Majka devojčice iz Srbije koju je juče napao vuk na plaži u Grčkoj se oglasila i otkrila detalje drame koja je potresla mnoge. - Da, naše je dete, devojčica, i bio je vuk. Dete je dobro. Ali ovo je 5. slučaj u ovom kraju, plaža je pre uvale za Paradisos plažu. Apelovali smo u opštini i policiji da nešto preduzmu. Mi smo odlično prošli kako je moglo da bude - napisala je ona na Instagram stranici "Nikana.gr". Dodala je da ćerka
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Dete (5) iz Srbije ujeo: Vuk?! Drama na plaži u Grčkoj: Sa povredama odmah prevezeno u bolnicu

Dete (5) iz Srbije ujeo: Vuk?! Drama na plaži u Grčkoj: Sa povredama odmah prevezeno u bolnicu

Blic pre 31 minuta
Petogodišnje dete iz Srbije povređeno na letovanju u Grčkoj – sumnja se na ujed vuka

Petogodišnje dete iz Srbije povređeno na letovanju u Grčkoj – sumnja se na ujed vuka

RTS pre 57 minuta
Petogodišnje dete iz Srbije povređeno na moru u Grčkoj – sumnja se na ujed vuka

Petogodišnje dete iz Srbije povređeno na moru u Grčkoj – sumnja se na ujed vuka

Sputnik pre 2 sata
Oglasila se majka devojčice koju je napao vuk na plaži u Grčkoj: „Sve se desilo za 20 sekundi, zgrabila sam je, ali ju je…

Oglasila se majka devojčice koju je napao vuk na plaži u Grčkoj: „Sve se desilo za 20 sekundi, zgrabila sam je, ali ju je zakačio šapom po leđima“

Nova pre 2 sata
Petogodišnje dete iz Srbije povređeno na letovanju u Grčkoj, sumnja se na ujed vuka

Petogodišnje dete iz Srbije povređeno na letovanju u Grčkoj, sumnja se na ujed vuka

Danas pre 3 sata
"Raširio je čeljust da je zgrabi, dohvatio je šapom": Oglasila se majka devojčice koju je napao vuk u Grčkoj

"Raširio je čeljust da je zgrabi, dohvatio je šapom": Oglasila se majka devojčice koju je napao vuk u Grčkoj

Mondo pre 3 sata
Petogodišnje dete iz Srbije napao vuk kod Neos Marmarasa

Petogodišnje dete iz Srbije napao vuk kod Neos Marmarasa

Euronews pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkaJutjub

Društvo, najnovije vesti »

Student: Nakon upada rektora, iz Rektorata ukradeno više od 100.000 dinara studentskih donacija

Student: Nakon upada rektora, iz Rektorata ukradeno više od 100.000 dinara studentskih donacija

N1 Info pre 21 minuta
Beograde, Beograde

Beograde, Beograde

Danas pre 27 minuta
Različiti aršini Evrope i Srbije na primeru Brankice Janković

Različiti aršini Evrope i Srbije na primeru Brankice Janković

Vreme pre 31 minuta
Student: Nakon upada rektora, iz Rektorata ukradeno više od 100.000 dinara studentskih donacija

Student: Nakon upada rektora, iz Rektorata ukradeno više od 100.000 dinara studentskih donacija

Danas pre 12 minuta
Verovatno radite jednu stvar na telefonu – i to je ogroman sigurnosni rizik

Verovatno radite jednu stvar na telefonu – i to je ogroman sigurnosni rizik

Danas pre 32 minuta