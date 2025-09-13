Humanitarna kriza u Sudanu: Apel međunarodne zajednice za okončanje krize: Poziv na prekid sukoba

Sjedinjene Američke Države, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) i Egipat pozvali su danas na tromesečno humanitarno primirje u Sudanu kako bi se omogućila brza isporuka humanitarne pomoći, nakon čega bi usledio trajni prekid vatre, navele su te zemlje u zajedničkom saopštenju.

Agencija Rojters navodi da se te četiri zemlje smatraju najuticajnijim među zaraćenim stranama, sudanskom vojskom i paravojnim snagama za brzu podršku (RSF). Sukobi između sudanske vojske i RSF počeli su 15. aprila 2023. godine zbog borbe za prevlast. Više od 150.000 ljudi je poginulo od početka tog sukoba, a više od 12 miliona osoba je interno raseljeno, što čini Sudan zemljom s najvećim brojem interno raseljenih lica na svetu. Pored toga, oko 3,5 miliona ljudi