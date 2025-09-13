"Mnogi detalji već stavljeni na papir": Zelenski: Rad na bezbednosnim garancijama mora biti gotov što pre

Mnogi detalji o bezbednosnim garancijama Ukrajini već su stavljeni na papir, a prisustvo stranih trupa na terenu biće signal političke podrške Kijevu, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je nakon sastanka sa savetnicima za nacionalnu bezbednost Velike Britanije, Nemačke, Francuske i Italije i specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država Kitom Kelogom u Kijevu pozvao da se ubrza rad na bezbednosnim garancijama, posebno nakon što su ruski dronovi upali u vazdušni prostor Poljske ranije ove nedelje, javlja Rojters. - Rusija ne samo da ne pokazuje želju da okonča rat, već se upušta u eskalaciju sa stvarnim pretnjama po Evropu