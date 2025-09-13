Zelenski: Detalji bezbednosne garancije za Ukrajinu već su na papiru

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Zelenski: Detalji bezbednosne garancije za Ukrajinu već su na papiru

Mnogi detalji o bezbednosnim garancijama Ukrajini već su stavljeni na papir, a prisustvo stranih trupa na terenu biće signal političke podrške Kijevu, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je nakon današnjeg sastanka sa savetnicima za nacionalnu bezbednost Velike Britanije, Nemačke, Francuske i Italije i specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država Kitom Kelogom u Kijevu pozvao da se ubrza rad na bezbednosnim garancijama, posebno nakon što su ruski dronovi upali u vazdušni prostor Poljske ranije ove nedelje, jaljva Rojters. ''Rusija ne samo da ne pokazuje želju da okonča rat, već se upušta u eskalaciju sa stvarnim pretnjama po Evropu
