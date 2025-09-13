Motociklista oborio roditelje s bebom: Užas u Lučanima: Pokosio ih na pešačkom prelazu, sa povredama prevezeni u bolnicu

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 19 časova u Lučanima, kada je motociklista udario roditelje koji su sa bebom prelazili pešački prelaz, nezvanično saznaje "Blic".

Prema prvim nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je motociklista udario u roditelje sa devetomesečnom bebom dok su prelazili pešački prelaz. U udesu je povređen i motociklista i svi su sa povredama prevezeni u čačansku bolnicu. Motociklista je, nakon dijagnostike kojom su utvrđene teške telesne povrede u vidu preloma ramena, zadržan na odeljenju ortopedije. Drugi muškarac je takođe zadobio povrede, dok su majka i devetomesečna beba, nakon pregleda i