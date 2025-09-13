Motociklista oborio roditelje s bebom: Užas u Lučanima: Pokosio ih na pešačkom prelazu, sa povredama prevezeni u bolnicu

Blic pre 3 sata
Motociklista oborio roditelje s bebom: Užas u Lučanima: Pokosio ih na pešačkom prelazu, sa povredama prevezeni u bolnicu

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 19 časova u Lučanima, kada je motociklista udario roditelje koji su sa bebom prelazili pešački prelaz, nezvanično saznaje "Blic".

Prema prvim nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je motociklista udario u roditelje sa devetomesečnom bebom dok su prelazili pešački prelaz. U udesu je povređen i motociklista i svi su sa povredama prevezeni u čačansku bolnicu. Motociklista je, nakon dijagnostike kojom su utvrđene teške telesne povrede u vidu preloma ramena, zadržan na odeljenju ortopedije. Drugi muškarac je takođe zadobio povrede, dok su majka i devetomesečna beba, nakon pregleda i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vozač na pešačkom prelazu udario u tročlanu porodicu: Poznato stanje devetomesečene bebe

Vozač na pešačkom prelazu udario u tročlanu porodicu: Poznato stanje devetomesečene bebe

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajna nesrećaLučani

Hronika, najnovije vesti »

Srpkinja poginula na Kritu: Mariju (23) na motociklu usmrtio Egipćanin bez vozačke dozvole: Pokušao da pobegne sa mesta nesreće…

Srpkinja poginula na Kritu: Mariju (23) na motociklu usmrtio Egipćanin bez vozačke dozvole: Pokušao da pobegne sa mesta nesreće

Blic pre 1 sat
Užas u Beogradu! Huligani demolirali lokal i napali goste: Maskirani i s motkama napravili haos, buknuo i požar pogledajte…

Užas u Beogradu! Huligani demolirali lokal i napali goste: Maskirani i s motkama napravili haos, buknuo i požar pogledajte (video)

Kurir pre 1 sat
Vozač na pešačkom prelazu udario u tročlanu porodicu: Poznato stanje devetomesečene bebe

Vozač na pešačkom prelazu udario u tročlanu porodicu: Poznato stanje devetomesečene bebe

Alo pre 1 sat
Haos u naselju Vojvode Vlahović: Grupa maskiranih huligana demolirala kafić, tukli i goste!

Haos u naselju Vojvode Vlahović: Grupa maskiranih huligana demolirala kafić, tukli i goste!

Telegraf pre 1 sat
Opljačkao menjačnicu usred dana: Uz pretnju pištoljem ukrao 15.000 evra: Policija u Aranđelovcu uhapsila lopova zbog teške…

Opljačkao menjačnicu usred dana: Uz pretnju pištoljem ukrao 15.000 evra: Policija u Aranđelovcu uhapsila lopova zbog teške krađe

Blic pre 2 sata