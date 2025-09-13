Opljačkao menjačnicu usred dana: Uz pretnju pištoljem ukrao 15.000 evra: Policija u Aranđelovcu uhapsila lopova zbog teške krađe

Pripadnici policije u Aranđelovcu uhapsili su Ž. T. (38) iz Aranđelovca zbog postojanja osnova sumnje da je danas oko 15.30 časova, maskiran, uz pretnju replikom pištolja, ukrao u jednoj menjačnici u Aranđelovcu više od 15.000 evra, saopšteno je večeras iz MUP-a.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, Ž.T. se tereti da je izvršio krivično delo razbojništvo, a policija je kod osumnjičenog prilikom hapšenja pronašla repliku pištolja, masku i rukavice, kao i manju količinu praškaste materije za koju se sumnja da je kokain. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.