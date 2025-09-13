Finale neporaženih: Nemačka i Turska u finalu posle ubedljivih pobeda, za bronzu Grčka i Finska

Finale Evrobasketa 2025. odigraće dva neporažena tima turniru – Nemačka i Turska.

U drugom polufinalnom meču Turci su, dominantnom igrom, ubedljivo pobedili Grčku rezultatom 94:68. Turcima se tako ukazala prilika da ono što, kao domaćini, u finalu Evropskog prvenstva 2001. protiv Jugoslavije nisu uspeli, skoro četvrt veka kasnije postanu u Rigi – prvaci Starog kontinenta u košarci. Sa druge strane, Nemci, osvajači Mundobasketa u Manili pre dve godine, imaće priliku da u nedelju objedine titule evropskog i svetskog šampiona posle pobede nad