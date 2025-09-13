Studenti FTN zbog pretnji otkazali učešće na protestu u Čačku

Danas pre 3 sata  |  Beta
Studenti FTN zbog pretnji otkazali učešće na protestu u Čačku

Studenti Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Čačku otkazali su učešće na današnjem protestu u tom gradu na koji je pozvala neformalna grupa „Građani Čačka u blokadi“.

Studenti su na Instagramu pozvali građane da ne dolaze na protest koji je zakazan u 17 časova na platou ispred čačanske Gimnazije jer kažu ;da posle nekoliko internih sastanaka, razgovora sa saradnicima od poverenja i procene bezbednosne situacije, smatraju da „postoje kredibilne pretnje po potencijalne učesnike današnjeg protesta“. „Policija ne može da garantuje bezbednost učesnicima današnjeg protesta. Smatramo da je moralno ispravno otkazati skup zakazan za
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Studenti FTN u Čačku zbog pretnji otkazali učešće na protestu

Studenti FTN u Čačku zbog pretnji otkazali učešće na protestu

Radio 021 pre 2 sata
Studenti FTN zbog pretnji otkazali učešće na protestu u Čačku

Studenti FTN zbog pretnji otkazali učešće na protestu u Čačku

Pravda pre 1 sat
Studenti FTN zbog pretnji otkazali učešće na protestu u Čačku

Studenti FTN zbog pretnji otkazali učešće na protestu u Čačku

N1 Info pre 3 sata
Protestni skup protivnika vlasti biće održan, ali na drugoj lokaciji u centru grada

Protestni skup protivnika vlasti biće održan, ali na drugoj lokaciji u centru grada

Morava info pre 2 sata
Studenti FTN zbog pretnji otkazali učešće na protestu u Čačku

Studenti FTN zbog pretnji otkazali učešće na protestu u Čačku

Nedeljnik pre 3 sata
Studenti FTN zbog pretnji otkazali učešće na protestu u Čačku

Studenti FTN zbog pretnji otkazali učešće na protestu u Čačku

Serbian News Media pre 3 sata
Studenti FTN zbog pretnji otkazali učešće na protestu u Čačku

Studenti FTN zbog pretnji otkazali učešće na protestu u Čačku

Novi magazin pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Regioni, najnovije vesti »

Hapšenje u Nišu zbog droge i novca

Hapšenje u Nišu zbog droge i novca

N1 Info pre 26 minuta
„Gen brzine“: Film o životu i karijeri Milovana Vesnića

„Gen brzine“: Film o životu i karijeri Milovana Vesnića

Zoom UE pre 6 minuta
U Kec baru održana tribina: „Gde ima korupcije ima i dima“

U Kec baru održana tribina: „Gde ima korupcije ima i dima“

Zoom UE pre 16 minuta
Uhapšen Nišlija sa 143 grama kokaina i većom sumom novca

Uhapšen Nišlija sa 143 grama kokaina i većom sumom novca

Serbian News Media pre 6 minuta
Uhapšen muškarac u Nišu zbog droge i novca: Policija mu u stanu pronašla kokain i veću sumu domaćeg i stranog novca

Uhapšen muškarac u Nišu zbog droge i novca: Policija mu u stanu pronašla kokain i veću sumu domaćeg i stranog novca

Kurir pre 16 minuta