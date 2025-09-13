Studenti FTN zbog pretnji otkazali učešće na protestu u Čačku

Studenti Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Čačku otkazali su učešće na današnjem protestu u tom gradu na koji je pozvala neformalna grupa "Građani Čačka u blokadi".

Studenti su na Instagramu pozvali građane da ne dolaze na protest koji je zakazan u 17 časova na platou ispred čačanske Gimnazije jer kažu ;da posle nekoliko internih sastanaka, razgovora sa saradnicima od poverenja i procene bezbednosne situacije, smatraju da "postoje kredibilne pretnje po potencijalne učesnike današnjeg protesta". "Policija ne može da garantuje bezbednost učesnicima današnjeg protesta. Smatramo da je moralno ispravno otkazati skup zakazan za