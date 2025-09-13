Srbija pobedila Tursku u Dejvis kupu: Ivan i Matej Sabanov doneli slavlje poenom u dublu

Dnevnik pre 30 minuta
Srbija pobedila Tursku u Dejvis kupu: Ivan i Matej Sabanov doneli slavlje poenom u dublu

Teniska reprezentacija Srbije izborila je ostanak u Svetskoj grupi I Dejvis kupa, pošto je u Nišu povela 3:0 protiv selekcije Turske.

Srbiji je treći, odlučujući poen doneo dubl. Matej i Ivan Sabanov pobedili su turske tenisere Ergija Kirkina i Ardu Azkaru 4:6, 6:1, 6:4. Meč je trajao jedan sat i 49 minuta. Teniseri Srbije su trijumfom protiv Turske izborili plasman u kvalifikacije za Završni turnir Dejvis kupa naredne godine. "Jednostavno, nije isto kada igraš samo za sebe i kada imaš celu ekipu iza sebe. Znaju kroz šta prolaziš, bodre te, dobijaš savete na promeni strana i mnogo je lepo bilo
