Dejvis kup: Srbija pobedila Tursku u Nišu

Južne vesti pre 1 sat  |  Ljubica Jocić
Dejvis kup: Srbija pobedila Tursku u Nišu

Treći poen Srbiji i pobedu nad Turskom u Svetskoj grupi I Dejvis kupa doneli su braća Matej i Ivan Sabanov koji su bili bolji od Arda Azkare i Ergina Kirkina sa 4:6, 6:1, 6:4.

Srbija je u Nišu i u hali „Čair“ obezbedila ostanak u Svetskoj grupi. Posle vođstva Turaka u prvom setu, srpski dubl je naredna dva rešio u svoju korist. Jednostavno, nije isto kada igraš samo za sebe i kada imaš celu ekipu iza sebe. Znaju kroz šta prolaziš, bodre te, dobijaš savete na promeni strana i mnogo je lepo bilo biti deo ove reprezentacije i osvojiti odlučujući poen. Bili smo deo tima i u Danskoj, ali je sada sve od prvog dana bilo drugačije. Kapiten,
NišDejvis KupDanskaTurska

