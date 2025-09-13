Šta se desilo sa obaveznim vojnim rokom u Srbiji?

Poslednje pripreme za vojnu paradu u Beogradu su u toku, a o vojnom roku za prve regrute više niko i ne govori. Stručnjaci ističu brojne probleme zbog kojih plan o obaveznom služenju vojske u Srbiji nije verovatan.

Nekoliko meseci pre nego što je napunio 18 godina, Aleksi i njegovoj generaciji trećeg razreda srednje škole ovog proleća u školu su došli su vojni pozivari. Aleksa kaže, vršili su popis za evidenciju svih budućih vojnika za obavezno služenje vojnog roka. Ovaj mladić nije želeo da daje svoje podatke, ali pozivari su mu kratko odgovorili da će mu poziv na evidenciju svakako stići na kućnu adresu. Dok je odbrojavao poslednje gimnazijske dane, ovog proleća je i Luki