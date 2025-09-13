Sinančević ostao bez finala u bacanju kugle na SP u Japanu

Srpski atletičar Armin Sinančević nije uspeo da se plasira u finale Svetskog prvenstva u Tokiju u bacanju kugle.

U žestokoj konkurenciji Sinančević je tokom prve dve serije napravio prestupe, da bi u trećoj bacio kuglu 20,18 metara. Ipak, to nije bilo dovoljno da uspešno završi kvalifikacije i plasira se u finale SP. Za ulazak u finale bilo mu je potrebno da kuglu baci 20,38 metara, a taj rezultat je imao Konrad Bukovjecki iz Poljske. Armin Sinančević je posle svega zauzeo ukupno šesnaesto