Sinančević ostao bez finala u bacanju kugle na SP u Japanu

Euronews pre 17 minuta  |  Autor: Euronews
Srpski atletičar Armin Sinančević nije uspeo da se plasira u finale Svetskog prvenstva u Tokiju u bacanju kugle.

U žestokoj konkurenciji Sinančević je tokom prve dve serije napravio prestupe, da bi u trećoj bacio kuglu 20,18 metara. Ipak, to nije bilo dovoljno da uspešno završi kvalifikacije i plasira se u finale SP. Za ulazak u finale bilo mu je potrebno da kuglu baci 20,38 metara, a taj rezultat je imao Konrad Bukovjecki iz Poljske. View this post on Instagram A post shared by Olimpijski komitet Srbije (@oksrbije) Armin Sinančević je posle svega zauzeo ukupno šesnaesto
