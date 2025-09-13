RHMZ: Sutra olujni vetar i pljuskovi sa grmljavinom

RHMZ: Sutra olujni vetar i pljuskovi sa grmljavinom
Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je danas upozorenje na vremenske nepogode koje će sutra važiti na području cele Srbije. “Sutra, 14. septembra na teritoriji Srbije biće nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, lokalnom pojavom grada, jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa”, navodi se u upozorenju. Dodaju da će za
