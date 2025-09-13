Milosavljević debitovao - Bornmut slavio: Pobede u Premijer ligi upisali i Njukasl i Fulam

Kurir pre 28 minuta
Njukasl je pobedio golom koji je Nik Voltemade postigao u 29. minutu.

Crno-beli imaju pet bodova na devetom mestu na tabeli, a Vulverhempton je i dalje bez bodova i zauzima poslednje 20. mesto. Fudbaleri Bornmuta pobedili su na svom terenu Brajton 2:1 i popeli se na treće mesto na tabeli. Bornmut je poveo u 18. minutu golom Aleksa Skota, a izjednačio je Kaoru Mitoma u 48. minutu. ;Pobedu domaćima doneo je Antoan Semenjo u 61. minutu iz jedanaesterca. Posle poraza u prvom kolu, Bornmut je ostvario treću uzastopnu pobedu i treći je na
