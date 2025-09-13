Uzbuna u NATO zemlji! Stiglo hitno upozorenje premijera: U najvišem smo stepenu pripravnosti

Poljske i savezničke vazduhoplovne snage raspoređene su u subotu u "preventivnoj operaciji" u poljskom vazdušnom prostoru zbog pretnje od napada dronovima u susednim oblastima Ukrajine, a aerodrom u istočnom poljskom gradu Lublinu je zatvoren, saopštile su vlasti.

Povodom ovoga se oglasio i poljski premijer Donald Tusk. "Zbog pretnje koju predstavljaju ruski dronovi koji deluju iznad Ukrajine blizu poljske granice, poljski i saveznički avioni su raspoređeni u poljskom vazdušnom prostoru kao preventivna mera. Sistemi protivvazdušne odbrane sa zemlje stavljeni su u najviši stepen pripravnosti", poručio je on u objavi na platformi "X". Operativna komanda poljskih oružanih snaga saopštila je da su avioni učestvovali u operaciji