Zelenski: Upadi ruskih dronova na teritoriju NATO ne mogu da budu slučajnost

N1 Info pre 43 minuta  |  Tanjug
Zelenski: Upadi ruskih dronova na teritoriju NATO ne mogu da budu slučajnost

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je danas ruski dron ponovo uleteo na teritoriju NATO i poručio da bi odgovor trebalo da budu sankcije i zajednički odbrambeni sistem, kao što je predložila Ukrajina.

Zelenski je saopštio da su ruski dronovi zapravo bili u različitim regionima Ukrajine ceo dan i da je beloruski vazdušni prostor korišćen kako bi se dronovima omogućilo da lete u ukrajinski vazdušni prostor u pravcu Volinja, koji se graniči sa Poljskom. Naglasio je da ruska vojska tačno razume gde su njihovi dronovi usmereni i koliko dugo mogu da ostanu u vazduhu. Prema rečima ukrajinskog lidera, "to ne može biti slučajnost". "Rute su uvek proračunate. Ovo ne može
Ključne reči

NATOUkrajinaPoljskaDronVladimir Zelenski

