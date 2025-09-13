Zelenski: Putinov cilj je okupacija cele Ukrajine! Samo snažni odgovori mogu da nateraju Rusiju da odustane

Kurir pre 25 minuta  |  Agencije
Zelenski: Putinov cilj je okupacija cele Ukrajine! Samo snažni odgovori mogu da nateraju Rusiju da odustane
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da takozvana "razmene teritorija" sa Rusijom neće zaustaviti rat u Ukrajini i da će se ruska ratna mašinerija zaustaviti "tek kada joj ponestane goriva". - Neko bi mogao pomisliti da bi teritorijalne razmene ili pokušaj da se Vladimir Putin zavede obnavljanjem trgovine sa Amerikom ili svetom mogli da zaustave ovaj rat. To nije istina. Ruska ratna mašinerija će se zaustaviti tek kada joj ponestane goriva -
Zelenski: Putin želi celu Ukrajinu, zaustaviće se tek kada mu ponestane goriva

Telegraf pre 1 sat
"Putinov cilj je okupacija cele Ukrajine": Zelenski nudi "suvo zlato" američkom predstavniku da zaustavi Rusiju: Staće tek kad im nestane goriva

Blic pre 2 sata
Humanitarna kriza u Sudanu: Apel međunarodne zajednice za okončanje krize: Poziv na prekid sukoba

Blic pre 16 minuta
Novi premijer Hutija obećao nastavak borbe protiv Izraela

Danas pre 1 sat
"Ovo su teški dani": Zelenski razgovarao sa Sikorskim o suzbijanju napada ruskih dronova

Blic pre 1 sat
Zelenski: Putinov cilj je okupacija cele Ukrajine! Samo snažni odgovori mogu da nateraju Rusiju da odustane

Kurir pre 25 minuta
Predsednica Meksika kritikovala istragu Rojtersa o ulozi CIA u borbi protiv droge

Politika pre 1 sat