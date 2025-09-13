Zelenski: Putin želi celu Ukrajinu, zaustaviće se tek kada mu ponestane goriva

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Zelenski: Putin želi celu Ukrajinu, zaustaviće se tek kada mu ponestane goriva
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da takozvana "razmene teritorija" sa Rusijom neće zaustaviti rat u Ukrajini i da će se ruska ratna mašinerija zaustaviti "tek kada joj ponestane goriva". "Neko bi mogao pomisliti da bi teritorijalne razmene ili pokušaj da se (ruski predsednik Vladimir) Putin zavede obnavljanjem trgovine sa Amerikom ili svetom mogli da zaustave ovaj rat. To nije istina. Ruska ratna mašinerija će se zaustaviti tek kada joj
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Zelenski: Putinov cilj je okupacija cele Ukrajine! Samo snažni odgovori mogu da nateraju Rusiju da odustane

Zelenski: Putinov cilj je okupacija cele Ukrajine! Samo snažni odgovori mogu da nateraju Rusiju da odustane

Kurir pre 1 sat
"Putinov cilj je okupacija cele Ukrajine": Zelenski nudi "suvo zlato" američkom predstavniku da zaustavi Rusiju: Staće tek kad…

"Putinov cilj je okupacija cele Ukrajine": Zelenski nudi "suvo zlato" američkom predstavniku da zaustavi Rusiju: Staće tek kad im nestane goriva

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Internet pod opsadom: Ukrajinski dronovi uzrokuju haos: Kremlj gasi internet, privreda u problemima

Internet pod opsadom: Ukrajinski dronovi uzrokuju haos: Kremlj gasi internet, privreda u problemima

Blic pre 22 minuta
Humanitarna kriza u Sudanu: Apel međunarodne zajednice za okončanje krize: Poziv na prekid sukoba

Humanitarna kriza u Sudanu: Apel međunarodne zajednice za okončanje krize: Poziv na prekid sukoba

Blic pre 1 sat
Sad: se pridružile zapadnim saveznicima u kritici Rusije zbog upada dronova u Poljsku, oglasio se Tramp: "Možda je to bila…

Sad: se pridružile zapadnim saveznicima u kritici Rusije zbog upada dronova u Poljsku, oglasio se Tramp: "Možda je to bila greška"

Blic pre 1 sat
Novi premijer Hutija obećao nastavak borbe protiv Izraela

Novi premijer Hutija obećao nastavak borbe protiv Izraela

Danas pre 2 sata
"Ovo su teški dani": Zelenski razgovarao sa Sikorskim o suzbijanju napada ruskih dronova

"Ovo su teški dani": Zelenski razgovarao sa Sikorskim o suzbijanju napada ruskih dronova

Blic pre 2 sata