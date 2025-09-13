Zelenski: Putin želi celu Ukrajinu, zaustaviće se tek kada mu ponestane goriva

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da takozvana "razmene teritorija" sa Rusijom neće zaustaviti rat u Ukrajini i da će se ruska ratna mašinerija zaustaviti "tek kada joj ponestane goriva". "Neko bi mogao pomisliti da bi teritorijalne razmene ili pokušaj da se (ruski predsednik Vladimir) Putin zavede obnavljanjem trgovine sa Amerikom ili svetom mogli da zaustave ovaj rat. To nije istina. Ruska ratna mašinerija će se zaustaviti tek kada joj