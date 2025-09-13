Žena ubijenog Čarlija Kirka ne može da dođe k sebi! Erika u suzama pala na kovčeg, rida i proklinje zločince! Najavljuje žestoku borbu! (foto/video)

Neutešna supruga Čarlija Kirka, Erika Kirkponovo se oglasila na društvenim mrežama po prvi put od kada je njen suprug ubijen.

Nedugo nakon što je prekinula tišinu povodom smrti svog supruga, njegova žena je podelila na Instagramu emotivne snimke i fotografije uz prkosnu poruku upućenu protivnicima njenog muža. U objavi se nalazi video na kojem Erika u suzama dodiruje i ljubi ruku pokojnog supruga dok on leži u kovčegu, piše 7News. - Volim te - ponavlja na snimku, pre nego što zaključi rečima: "Bog te blagoslovio". U pratećem opisu, Erika je izrazila svoju slomljenost i ponavljajući deo