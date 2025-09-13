Dramatična promena vremena, slede pljuskovi, grmljavina i grad: Izdato hitno upozorenje za ovaj deo Srbije

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) za sutra je najavio jako nevreme u celoj Srbiji, a posebno upozorenje izdato je za Beograd.

Kako navode, vreme će sutra biti nestabilno sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom, a u celoj Srbiji je na snazi narandžasto meteorološko upozorenje što znaci da je vreme opasno, u nekim delovima čak i zbog tri opasne pojave! "Sutra će na teritoriji Srbije nestabilno sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, lokalnom pojavom grada, jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih