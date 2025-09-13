Sprema se veliki vremenski preokret: Meteorolog RHMZ upozorava, olujni vetar i grad zahvatiće celu Srbiju

Meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Aleksandra Travica otkrila je za Kurir televizijuu kakvo nas vreme očekuje narednih dana. "Sutra nas očekuje epizoda prolaznog naoblačenja sa severozapada koje će doneti ujutru i prepodne severnim i zapadnim krajevima kišu, pljuskove i grmljavinu, a do kraja dana će se to naoblačenje proširit i na ostatak zemlje. U drugom delu dana se očekuju intezivniji pljuskovi, moguća je pojava grada i vetar koji može biti jak