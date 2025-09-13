Vremenska prognoza za 13. septembar: Sunčano i toplo, ponegde kratkotrajna kiša

Mondo pre 1 sat  |  Nevena Davidović
Vremenska prognoza za 13. septembar: Sunčano i toplo, ponegde kratkotrajna kiša

Prema vremenskoj prognozi za subotu 13. septembar ujutru po kotlinama i rečnim dolinama mestimično kratkotrajna magla.

Tokom dana pretežno sunčano i toplo, samo na istoku Srbije ujutru i pre podne oblačno ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i jak jugoistočni. Najniža temperatura od 11 do 17, a najviša od 27 do 31 stepen. U nedelju prolazno naoblačenje sa severozapada sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji. U košavskom području u prvom delu dana vetrovito - duvaće umeren i jak jugoistočni
