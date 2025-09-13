(BLOG) U više gradova u Srbiji paralelni skupovi: Vučić na Voždovcu, incidenti u Kraljevu i Novom Sadu

N1 Info pre 6 minuta  |  N1 Beograd Beta
U više gradova u Srbiji večeras protesti "protiv blokada", koje organizuju aktivisti bliski vladajućoj stranci, i drugi kojima se pruža podrška studentskoj borbi.

Protesti su najavljeni u Gornjem Milanovcu, Beogradu, Zrenjaninu, Nišu, Vranju, Kraljevu, Somboru, Kikindi i Pirotu... Na proteste "protiv blokada" pozvali su Srpska napredna stranka ili Centar za društvenu stabilnost koji je u bliskim odnosima sa vlastima. 46 Objava 21:04 pre 56 min. Na Varadinskom mostu, dok je Žandarmerija blokirala most, a građani demonstrirali zbog skupa pristalica SNS - jednog građanina Žandarmerija je bacila sa bicikle, a potom privela. Kako
