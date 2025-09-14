Mup: o skupovima protiv blokada: "u 125 mesta okupilo se 144.000 ljudi, najviše na Voždovcu"

Pomoćnik direktora policije Vladan Radosavljević obratio se javnosti povodom skupova u velikom broju gradova u Srbiji na kojima prisustvuju građani koji se protive blokadama.

Radosavljević je na samom početku istakao da su večeras u više mesta održani mirni skupovi i da je policija uradila sve da skupovi prođu bezbedno. On je, na konferenciji za novinare, rekao da je najveće okupljanje koje je organizovao Centar za društvenu stabilnost, bilo u Beogradu na opštini Voždovac gde je, kako je rekao, bilo prisutno više od 20.000 ljudi. Istovremeno, kako je rekao Radosavljević, danas su na 27 lokaciji u Srbiji održana i neprijavljena