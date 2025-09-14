MUP saopštio koliko je građana bilo na skupovima protiv blokada

Danas pre 3 sata  |  D. D.
MUP saopštio koliko je građana bilo na skupovima protiv blokada

Vladan Radosavljević, pomoćnik direktora policije, saopštio je večeras koliko je bilo ljudi na skupovima danas.

Pomoćnik direktora policije izjavio je da je danas održano 125 prijavljenih skupova u organizaciji Centra za dedmokratsku stabilnost pod nazivom „građani protiv blokada“, kojima je prisustvovalo više od 144.000 građana. Radosavljević je rekao novinarima da na tim skupovima nije bilo narušavanja javnog reda i mira, kao ni povređenih građana i policajaca. Najveće okupljanje je bilo u Beogradu – na Voždovcu, gde je bilo prisutno više od 20.000 ljudi, naveo je
Blic pre 37 minuta
