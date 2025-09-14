Jumko i Komrad platili 120.000 za prevoz radnika na skup naprednjaka u Vranjskoj Banji

Vranje news pre 8 sati  |  Vranjenews
Jumko i Komrad platili 120.000 za prevoz radnika na skup naprednjaka u Vranjskoj Banji

Kompanija Jumko i Javno komunalno preduzeće (JKP) Komrad u Vranju platili su ukupno 120.000 dinara za prevoz svojih radnika u Vranjsku Banju u nedelju 31. avgusta, gde je održan jedan od skupova protiv blokada.

Kako javlja N1, otkako je ovo saznanje, zajedno sa ugovorima objavljeno pre deset dana, reakcija i demantija nema. "Nema nikakve sumnje da bi trebalo da usledi reakcija", kaže Nemanja Nenadić, iz Transparentnosti Srbija. Ali od reakcije ništa. "Ovo jeste primer zloupotrebe javnih resursa. To jeste nešto o čemu svi mi znamo da se dešava, ali sada se desilo da prosto imamo i neke papire koje smo mi i objavili", navodi Ljiljana Stojanović, urednica leskovačke novinske
