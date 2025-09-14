"Jumko" i JKP "Komrad" platili 120.000 dinara za prevoz radnika na "skup protiv blokada" u Vranjskoj Banji: Tišina nakon objavljivanja ugovora

Kompanija "Jumko" i Javno komunalno preduzeće "Komrad" iz Vranja platili su ukupno 120.000 dinara za prevoz svojih radnika u Vranjsku Banju u nedelju, 31. avgusta gde je održan jedan od skupova protiv blokada.

Otkako je ovo saznanje, zajedno sa ugovorima objavljeno pre deset dana, reakcija i demantija nema. Da li je normalno da posle ovakve vesti prođe više od 10 dana - sa nula reakcija? "Nema nikakve sumnje da bi trebalo da usledi reakcija", kaže Nemanja Nenadić, iz "Transparentnost Srbija". Ali od reakcije ništa. "Ovo jeste primer zloupotrebe javnih resursa. To jeste nešto o čemu svi mi znamo da se dešava, ali sada se desilo da prosto imamo i neke papire koje smo mi i