MUP: Na skupovima građana protiv blokada više od 144.000 građana, najviše na Voždovcu

Pomoćnik direktora policije Vladan Radosavljević saopštio je večeras da je više od 144.000 građana učestvovalo na prijavljenim skupovima „Građani protiv blokada“ na 125 prijavljenih lokacija širom Srbije.

Radosavljević je naveo da je najveće okupljanje koje je organizovao Centar za društvenu stabilnost, bilo u Beogradu na opštini Voždovac gde je, kako je rekao, bilo prisutno više od 20.000 ljudi. Istovremeno, kako je rekao Radosavljević, danas su na 27 lokaciji u Srbiji održana i neprijavljena okupljanja na kojima je prisustvovalo oko 5.000 ljudi. „Na 125 prijavljenih javnih okupljanja u organizaciji Centra za društvenu stabilnost pod nazivom ‘Građani protoiv