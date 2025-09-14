U više gradova u Srbiji sinoć protesti pristalica vlasti i studenata u blokadi, negde istovremeni

U više gradova u Srbiji sinoć protesti pristalica vlasti i studenata u blokadi, negde istovremeni

U više gradova i mesta u Srbiji sinoć su održani skupovi studenata u blokadi i građana koji ih podržavaju, kao i pristalica Srpske napredne stranke (SNS) koji se protive blokadama, dok su u nekoliko gradova organizovani istovremeni skupovi dve strane.

Pomoćnik direktora policije Vladan Radosavljević izjavio je da je na skupovima građana koji se protive blokadama na 125 mesta u zemlji bilo više od 144.000 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je saopštilo da je policija te građane razdvajala od onih koji su učestvovali na, kako se navodi u saopštenju, 27 neprijavljenih skupova. Radosavljević je rekao da je na navodno neprijavljenim skupovima bilo oko 5.000 ljudi, dodaje se u saopštenju MUP. Skupu protiv
